Quando guadagna Dybala nella Roma

è la luce della Roma. Quando gioca passa tutto dai suoi piedi, e lui incanta. Tifosi giallorossi e avversari. Dopo uno stop contro il Feyenoord anche Daniele De Rossi in panchina è rimasto a bocca aperta. pallone a campanile, lui l’ha messo a terra come niente fosse.- La Roma vorrebbe tenersi Dybsla ancora per tanti anni, il giocatore dopo laha commentato così la sua situazione: “Non so cosa succederà, per ora mi godo ogni momento con questa squadra”. Frasi di circostanza, per un futuro tutto da scrivere.- Paulo comunque a chi gli sta vicino ha fatto sapere che a Roma sta bene, i rapporti con tutti sono ottimi e al momento non ci sono segnali di una sua volontà di cambiare aria. Dybala con la Roma ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 con l’opzione di allungarlo di un altro anno,- L’allarme più grande in casa giallorossa arriva dall’Arabia Saudita. Un’insidia da tenere lontana per tutta l’estate.come hanno fatto tanti altri giocatori, ma - per ora - Dybala non è tentato dalla possibilità di giocare in quel campionato: l’argentino resiste e non è interessato ai soldi degli sceicchi.