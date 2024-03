Quando guadagna Kvaratskhelia al Napoli

Khvicha Kvaratskhelia può lasciare Napoli? Sì, di fronte all'offerta giusta. E' questo l'allarme fatto scattare dall'agente del giocatore tra i tifosi azzurri. Nell'estate durante la quale probabilmente Osimhen lascerà l'Italia,. Il procuratore ha acceso la fiamma, il padre del giocatore ha tirato acqua sul fuoco dicendo che la sua sensazione è una permanenza di Kvara a Napoli.- L'esterno georgiano ha un contratto fino a giugno 2027 con il club azzurro, a fine stagione sono previsti dei contatti tra il procuratore di Kvaratskhelia e il presidente del Napoli De Laurentiis per parlare di un eventuale rinnovo; non tanto per blindarlo perché l'accordo è già lungo, quanto per aumentare l'ingaggio come riconoscimento per quanto fatto finora:, la richiesta dell'entourage del giocatore è deisamente più alta.