Prima delcampione d’Europa, il Portogallo di Cristiano Ronaldo, ci sono state altre due epoche in cui la nazionale di Lisbona ha toccato livelli molto alti. La prima è riferibile al, con la nazionale died, capocannoniere di quella edizione con 9 gol. Il Portogallo non ha mai più raggiunto il terzo posto in un Mondiale come capitò allora. Dopo trent’anni, un’altra fantastica generazione portoghese ha colorato di talento il calcio europeo,. Decise il golden gol diIl problema, per i portoghesi, è che. Eravamo nello stesso girone di qualificazione, l’Italia come testa di serie (bei tempi, eh?), la Scozia per la seconda fascia, il Portogallo per la terza, la Svizzera per la quarta, Malta per la quinta, l’Estonia per la sesta. Sacchi era il ct azzurro. Avevamo iniziato il girone col 2-2 di Cagliari contro la Svizzera, 2-0 per loro al 45', con un gol di Chapuisat segnato dopo un controllo sbagliato di Marchegiani con i piedi. Poi pareggiammo in Scozia e vincemmo a fatica a Malta (2-1), con l’espulsione di Baresi e il rigore parato da Pagliuca. Una figuraccia.Loro avevano Vitor Baia in porta, Fernando Couto in difesa, Figo e Futre per alzare la qualità.L’azione partì con un lancio straordinario d’esterno destro del ct di oggi, Roberto Mancini, stop e palla in mezzo all’area di Dino Baggio per Roberto Baggio, tiro deviato da Jorge Costa, pallone ancora a Dinone e gol., ci bastava il pareggio per conquistare un posto per Usa ‘94, ma non potevamo perdere perché il Portogallo ci avrebbe scavalcato e si sarebbe qualificato insieme alla Svizzera., che aveva debuttato in nazionale pochi mesi prima, con Paulo Sousa e Rui Barros. Ma noi avevamo una grande Nazionale e lo dimostrò l’anno seguente nel mondiale americano.C’era tutto: un gran portiere, una difesa insuperabile, il dinamismo di Dino Baggio, la qualità di Stroppa (un 10 un po’ sottovalutato), la potenza di Gigione Casiraghi e poi c’era lui, Baggino. Entrarono Albertini al posto di Stroppa eal posto di Signori.. Speriamo che sappia fare lo stesso domani sera anche dalla panchina dove, purtroppo per noi, non potrà usare i piedi.