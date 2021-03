"La prima maglia che ho avuto? Quella di Roberto Baggio , era l'idolo di mio papà". Parole e musica del direttore d'orchestra dell', quel Christianche è riuscito a prendere per mano la squadra diquando ormai il tempo sembrava scaduto, tra incomprensioni tattiche e rumors di mercato. Una frase che ci fa capire chi era, ovviamente, il Divin Codino, cos'era l'Italia, cos'era laE le stelle che brillano in giro per il mondo, sono state ispirate da quei fuoriclasse che abitavano la Serie A negli anni d'oro del nostro calcio, quando c'era un campione per squadra, quando c'erano le 7 sorelle, quando l'Europa era il terreno di caccia preferito per le italiane, quando squadre come Vicenza e Cagliari mettevano paura in giro per il continente. E così, e così, e così... e tanti, tantissimi altri. Anche un attuale superstar mondiale guardava la nostra Serie A.Bobo Vieri, ex Atalanta, Juve, Lazio, Inter, Milan e Fiorentina tra le altre, è l'idolo dell'attuale Scarpa d'Oro, Ciro Immobile.