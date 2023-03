Nei primi anni 2000 c'è stata una squadra di una piccola di Verona che ha scritto una pagina di storia della Serie A:. Lì sono passati campioni del mondo come Barone e Perrotta, in quella squadra sono esplosi Corradi, Corini e tanti altri. Allenatore. Gigi Delneri. Il miracolo Chievo - 20 anni ad alti livelli prima del fallimento -. L'attuale respnsabile dell'are tecnica del Bologna gestiva il mercato in lungo in largo: comprava, vendeva, rivoluzionava e in ogni sessione di mercato almeno 10 giocatori li portava a casa.- Nel 2002. E non si sbagliava. Andò due a vederlo due volte in Francia allo Stade municipal de Roudourou, e fu ancora più convinto di prenderlo. Un confronto col presidente Campedelli prima di contattare il Guingamp: 'Ci piace molto quell'attaccante ivoriano, Drogba. Vorremmo trattarlo, quanto costa?".- La risposta dei francesi arriva forte e chiara:, ma all'epoca nessuno poteva prevedere una carriera del genere. "1 milione di euro..." ripensava Sartori, cercando un modo per provare a convincere il presidente a tirare fuori quella cifra. Alta, altissima per una piccola società come quella gialloblù., ma a Sartori rimane il merito di aver avuto l'intuizione giusta. E Didier? L'anno successivo andrà al Marsiglia, il resto è storia.