Quando il Copenaghen aveva bocciato Haaland

C'è stato un tempo in cui il Copenaghen ha detto no a Erling Braut Haaland. Era il 2016, l'attaccante aveva fatto un provino con il club e a bordo campo c'erano un paio di persone che annuivano. Due, non di più. La maggior parte dei dirigenti scuoteva la testa storcendo il naso:. E pensare che nel fondo di qualche cassetto del suo armadio ha anche la maglia della squadra con il numero 9 e il suo cognome sulle spalle. Dovevano inserirlo nell'Under 19, ma qualcuno ha fatto dietrofront.- Oggi a Copenaghen si mangiano le mani,, altri sono convinti che Kylian Mbappé abbia ancora qualcosa in più. In questi mesi sta circolando qualche voce di mercato che lo stesso Haaland spegne subito: "Qui sono molto contento, soprattutto con le persone che mi sono intorno - ha detto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro il Copenaghen - dall'allenatore ai dirigenti e la società. Sono contento e se adesso dico così probabilmente ho anche un'idea sul mio futuro".- Tre settimane dopo la gara d'andata Manchestet City e Copenaghen ripartono dal 3-1 per la squadra di Guardiola, che per la gara di domani sta pensando a un po' di turnover., dovrebbe rientrare da titolare Ruben Dias con Walker, Stones e uno stra Sergi Gomez e Rico Lewis. In mezzo al campo potrebbe esserci spazio per Matheus Nunes con Rodri o Kovacic che potrebbero riposare, in attacco spazio a Doku con Foden e De Bruyne. Occhio al possibile inserimento di Julian Alvarez sulla trequarti, una soluzione alla quale Guardiola sta pensando anche in vista del futuro.- Niente turnover invece per il Copenaghen, di Neestrup, che nel suo 4-3-3 punta a schierare i migliori giocatori a disposizione. Confermato al centro della difesa l'ex Lazio Vavro, elogiato da Guardiola dopo la partita d'andata; vicino a lui, l'ex Fiorentina Diks si gioca il posto con McKenna. A centrocampo torna Diogo Gonçalves, insieme a lui e Falk dovrebbe giocare Oscar Hojlund, fratello dell'attaccante del Manchester United e favorito su Mattsson. Nel tridente d'attacco Claesson dovrebbe riprendere il suo posto largo a sinistra rispetto all'ultima di campionato nella quale ha giocato al centro, dall'altra parte il favorito è Elyounoussi con l'ex Parma e Atalanta Cornelius al centro.: Ederson; Walker, Dias, Stones, Sergi Gomez; Rodri, Matheus Nunes; Foden, De Bruyne, Doku; Haaland.: Guardiola.: Grabara; C. Sorensen, Vavro, McKenna, Meling; Diogo Gonçalves, Falk, O. Hojlund; Elyounoussi, Cornelius, Claesson.: Neestrup.