Quando il Real Madrid annuncia Mbappé

Dopo che Kylian Mbappé ha annunciato l'addio al Psg, è partito il countdown per il suo trasferimento al Real Madrid. Le Merengues stanno preparando quello che può essere a tutti gli effetti il colpo dell'estate ma anche degli ultimi anni.. Prima però è tempo di concentrarsi sulla stagione che sta per finire, e dopo aver vinto la Liga il Real è ancora in corsa per vincere la Champions.

- La squadra di Ancelotti infatti ha eliminato il Bayern Monaco in una semifinale da brividi: sotto di un gol, una doppietta di Joselu nei minuti finali ha mandato in finale i Blancos cheche nell'altra semifinale ha eliminato proprio il Psg di Mbappé. La finale è in programma il 1° giugno a Wembley, dopo quella data ogni giorno è buono per annunciare Mbappé.

- Difficilmente il comunicato arriverà prima di quella data: il contratto col Psg scade il 30 giugno ma il Real potrebbe anche ufficializzare prima il suo arrivo per poi depositare il contratto dal 1° luglio, maL'annuncio di Mbappé è uno di quelli che fanno rumore e attirano l'attenzione, la squadra deve giocare ancora la finale di Champions e la società preferisce che siano tutti concentrati su quella gara. Poi, indipendentemente da come finirà, può arrivare l'ufficialità di Mbappé.