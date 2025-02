Quando inizia la Serie A 2025/26? Il presidente di lega Simonelli: "Probabilmente il 23-24 agosto"

Quando inizierà il prossimo campionato 2025/26 di Serie A? La domanda sembra banale, ma non lo è per niente dati gli impegni di Inter e Juventus nel Mondiale per Club Fifa che impongono riflessioni dato che, se dovessero arrivare in finale, i due club interromperebbero la stagione addirittura al 13 luglio 2025. I ragionamenti sono in corso e oggi, parlando a margine dell'Assemblea di Lega tenutasi a Milano, il presidente Ezio Simonelli, ha provato a dare un'indicazione precisa sulla data di inizio."Settimana scorsa mi sono sbilanciato al 99% e credo sarà questa la decisione: non è una decisione del presidente, ma del consiglio, e credo che sarà questa la data più plausibile. Confermo che molto probabilmente sarà il 23-24 agosto".

"Tornare al top al mondo? Mi piacerebbe dire di sì, al momento temo di dover rispondere di no. Il gap con la Premier è ormai incolmabile. Certo, se mi chiedete se possiamo raggiungere o superare le altre leghe, a partire dalla Spagna, secondo me è possibile".Per poter dire che possiamo raggiungere la Premier dovremmo avere grandi campioni, fuoriclasse. Per poterli avere servirebbe un aiuto dal governo, che quando abbiamo avuto ha portato il calcio italiano al top. Abbiamo ottenuto grandi risultati con l'Inter in finale di Champions League, l'Atalanta che ha vinto l'Europa League e tanti piazzamenti. Risultati ne abbiamo avuti e hanno comportato un gettito molto importante per lo Stato, molto più importante del sacrificio che aveva fatto con il vecchio decreto crescita. Molti campioni arrivati grazie a quelle regole non sarebbero mai arrivati altrimenti".