Il 21 luglio Mohamed Buya Turay, calciatore del Sierra Leone, doveva sposarsi, ma le cose hanno preso una piega leggermente diversa: è arrivata la chiamata del Malmo, la squadra della gioventù di Ibrahimovic, e Mohamed non ha potuto dire di no: foto di nozze scattate in fretta e furia e pubblicate pochi giorni fa, ma alla cerimonia lo sposo non c'era: "Ci siamo sposati in Sierra Leone il 21 luglio - ha detto poi alla Bild. Ma non c’ero perché Malmö mi ha chiesto di andare in Svezia prima. Quindi abbiamo fatto le foto in anticipo. Sembrava che fossi lì, ma in realtà quel giorno non c’ero. C’era mio fratello a rappresentarmi al matrimonio vero e proprio".



Alla fine nessun problema, matrimonio a buon fine ed esordio in Europa League contro il Dudelange. Con tanti ringraziamenti alla paziente moglie...