Oggi Jude Bellingham è uno dei giocatori più forti al mondo, ma c'è stato un tempo in cui Fabio Paratici lo stava per portare alla Juventus. Estate 2000, sul centrocampista del Birmingham ci sono diversi club euoropei tra i quali anche i bianconeri: per anticipare la concorrenza, Paratici decide di invitarlo a Torino dove il giocatore trascorre qualche giorno visitando anche il centro della Continassa. Alla fine, però, sceglierà il Borussia Dortmund.