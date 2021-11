A poche ore dall'incontro, ripercorriamo un'particolare, del novembre 1945, la prima partita della Nazionale italiana dopo la fine della Seconda guerra mondiale.Oltre 60 milioni di morti in tutto il mondo, città devastate e distrutte da ricostruire, fame e povertà. È questa la tremenda eredità che la Seconda guerra mondiale lascia ai sopravvissuti che dalla seconda metà degli anni '40 devono rimboccarsi le maniche per ricostruire tutto, relazioni comprese.anche per quanto riguardava lo sport e il calcio in particolare. La Linea Gotica divideva tutto il territorio nazionale in due settori con notevoli difficoltà di comunicazione.. Questa separazione, affatto formale, aveva avuto un primo momento importante di riavvicinamento con l'organizzazione del girone finale del campionato 1945/46. Anche da lì l'ingegner Barassi per il Centro-sud e l'avvocato Mauro per l'Alta Italia lavorarono per la riunificazione politico-amministrativa del calcio italiano.. Detto delle ovvie criticità nel settore dei trasporti e delle comunicazioni che giocoforza rallentavano una ripresa piena dell'attività sportiva internazionale, un elemento decisivo era dato anche da come le Federazioni dei Paesi usciti vincitori dal conflitto bellico volevano rapportarsi con le omologhe dei Paesi sconfitti.. Lo storico dello sport Nicola Sbetti nel suo ottimo lavoro Giochi Diplomatici. Sport e politica estera nell'Italia del secondo dopoguerra – fresco vincitore del Premio C.O.N.I. - spiega molto bene come solo la Svizzera “si adoperò immediatamente per la ripresa dei rapporti bilaterali”. Rimasta neutrale durante il conflitto bellico, la Svizzera non aveva mai rotto le relazioni diplomatiche con l'Italia e, terminata la guerra, fu il primo Paese con il quale l'Italia stipulò un accordo commerciale.. Restando nel solo ambito calcistico, già nella seconda metà del 1945 una squadra italiana aveva varcato i confini per andare a giocare una partita amichevole., su invito del Losanna, si era recato nella cittadina svizzera nel settembre del 1945 per giocare un'amichevole. Così leggiamo da La Stampa del 16 settembre: “(...): la prima che ha contatto coll'estero in linea assoluta”. Un primo passo verso il ritorno dell'Italia calcistica sulle scene internazionali. In realtà, come ricorda sempre Sbetti, già in luglio il Torino sarebbe dovuto andare in Svizzera a giocare ma in quell'occasione il governo alleato non concesse i necessari passaporti agli atleti italiani. È comunque sempre la Svizzera che tende la mano agli italiani, anche nel novembre di quell'anno., suscitando il malcontento e le proteste delle Potenze vincitrici. Come ricostruisce Sbetti, già da alcuni mesi i rapporti tra FIGC e Federazione elvetica si erano infittiti tanto da organizzare un'amichevole tra la Svizzera B e una rappresentativa Alta Italia a Locarno, proprio per l' 11 novembre, ma, e la FIGC non se lo fece dire due volte. Come accennato, il passo della Svizzera mosse il malumore delle Potenze vincitrici in seno alla FIFA.in una riunione nella quale Rimet non aveva invitato i rappresentanti della nazioni sconfitte. Riunione quella della FIFA molto importante perché si sarebbe discusso proprio in merito alla. Francia e Paesi nordici erano propensi all'esclusione dell'Italia, altri contrari. La decisione della Svizzera prendeva in contropiede i rappresentanti della FIFA, ma ormai la partita era stata fissata e si giocò.I delegati italiani riuscirono, anche grazie al passo compiuto dalla Federazione elvetica con l'organizzazione di quella partita, a non farsi escludere dalla FIFA., ma ciò da solo non bastava a rasserenare il clima. Molti Paesi – soprattutto quelli nordici – avevano mal tollerato la decisione presa unilateralmente dalla Svizzera di organizzare quella partita, valutandola una troppo veloce “fuga in avanti” nel processo di “riabilitazione” italiana. Riprova ne è il fatto che la Nazionale italiana prima di disputare di nuovo un incontro internazionale ufficiale dovrà attendere più di un anno.