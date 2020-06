Il giornalistaha raccontato sulla propria pagina Facebook unrelativo alla vittoria del Mondiale dell'82 da parte della Nazionale guidata da Bearzot, ma con protagonisti soprattutto i colleghi, che perse poco tempo dopo la conduzione de Il Processo del Lunedì proprio in favore di Bartoletti.Anche se questa dovrebbe essere una fase di “scoronamento” mi ritrovo ancora a dare un’occhiata molto coinvolta alle godibilissime chicche storiche che Rai Sport ci offre tutti i giorni (spesso, purtroppo, buttate là con la vanga della casualità). D’altra parte questi sono giorni di grandi anniversari. Solo parlando di Campionati Mondiali vinti,(finalissima contro la Cecoslovacchia nello Stadio del Partito Nazionale Fascista, al cui posto ora ci sono le malinconiche erbacce del “Flaminio”). Volendo, sempre oggi: ma, tornando ai Mondiali, il 12 giugno è il giorno in cui nel 1938 - in maglia nera - battemmo la Francia a Marsiglia, in una partita ambientalmente molto difficile, prendendo l’abbrivio verso la seconda Coppa Rimet consecutiva.Sempre il 12 giugno ci fu l'esordio ad Hannover della Nazionale di Lippi contro il Ghana, primo passo della cavalcata che la portò al trionfo di Berlino del 2006., così come avrebbe fatto col Camerun e col Perùalla faccia delle patinature (non è una leggenda che vi nacque anche un amore fra due personaggi presenti).Vi intervenne, oltre ache interruppero così silenzio azzurro, una marea di ospiti che presi a uno a uno farebbero (o avrebbero fatto) la felicità di qualsiasi evento televisivo:: si c’erano anche loro - tutti e cinque - in collegamento da Torino dove stavano per salire sul palco! E poi dirigenti federali, ministri, il presidente del Coni. D’altra parte Gianni ha sempre avuto il dono…della sobrietà. MaGianni manifestò tutto il suo solare e abituale ottimismo (decisamente in controtendenza con quello che pensavano in quel momento buona parte dei giornalisti e degli sportivi italiani). A(al posto di Antognoni),Ora è chiaro che, fermo restando il rispetto per le idee del vecchio Enrico e ovviamente per i giocatori chiamati in causa, queste affermazioni riproposte il12 luglio con gli italiani che stavano ancora strizzando gli abiti dopo i tuffi nelle fontane fecero un certo effettoAl suo posto venne fatto esordire un ragazzo coi baffi: che non era Minà.