Sono già passati dieci anni dalla morte di Maurizio Mosca, storico volto del calcio in tv. Un giornalista ironico, scanzonato, che manca a tutti noi per il modo tutto suo di comunicare. Un pezzo di storia della tv e del calcio italiano che in questi giorni è stato ricordato da tutti. Anche della Gialappa's Band che con Mai Dire Gol ne aveva amplificato il mito. Qui i cinque momenti più divertenti del giornalista, selezionati dai "Gialappi" sulla propria pagina Facebook. C'è anche quella volta in cui si infuriò perché dissero che Del Piero bestemmiava...