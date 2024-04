Quando non si gioca il Playout di Serie B: il regolamento

Ad accompagnare in Serie C le tre squadre che si classificano agli ultimi tre posti del campionato, è una quarta formazione che viene stabilita dall'esito delSedicesima e diciassettesima in graduatoria, infatti, si affrontano nello spareggio salvezza utile ad evitare la quarta retrocessione e a guadagnarsi la permanenza in cadetteria.Non sempre, però, il Playout di Serie B si gioca:Vediamo il caso che deve verificarsi affinché l'incrocio non vada in scena,Lo spareggio salvezza, come detto, viene disputato tra quartultima e quintultima della classifica:

Il regolamento riguardante il Playout di Serie B, se lo spareggio non si gioca, prevede cheinsieme alle ultime tre squadre che hanno già salutato la categoria al termine del campionato regolare.