Manca solo l'annuncio ufficiale per il ritorno di Claudio Ranieri alla Roma. Una scelta dettata dal cuore, con l'allenatore romano che ha deciso di accettare di guidare la squadra fino alla fine della stagione. Intanto stanno facendo dicutere alcune dichiarazioni dell'ex tecnico del Leicester, rilasciate a settembre a Radio Anch'Io-Lo Sport: "Di Francesco è uno dei migliori giovani tecnici che abbiamo in Italia, ha fatto delle cose stupende. Quest'anno è stata cambiata la squadra, per ragioni di bilancio sono stati venduti tre giocatori che erano la spina dorsale della Roma e ora l'allenatore ha bisogno di stimolare tutti, vede che non trova il bandolo della matassa. Ma io ho fiducia in Di Francesco e spero possa fare il suo lavoro. Quando un allenatore firma un contratto conosce la filosofia della squadra e Di Francesco sapeva a cosa andava incontro, la Roma vende da anni i pezzi migliori, poi è chiaro che un rendimento così non se l'aspettava nessuno. I tifosi devono stare vicini alla squadra".