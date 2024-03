Quando ricomincia il campionato dopo la sosta per le nazionali

Alla fine di questo turno di campionato la Serie A si fermerà per un po'. Come ogni anno in questo periodo il campionato va in stand by per la sosta dedicate agli impegni delle nazionali. L'Italia di Spalletti scenderà in campo contro Venezuela ed Ecuador in due delle quattro amichevoli pre Europeo (si parte a giugno in Germania), tutte le squadre perderanno qualche giocatore con la speranza che non tornino infortunati per la ripresa del campionato.



QUANDO RIPARTE LA SERIE A - L'ultima partita prima della sosta è il big match di San Siro tra Inter e Napoli, poi da lunedì 18 marzo si va in pausa fino al week end di Pasqua: il campionato italiano riapre il sipario sabato 30 marzo ancora con il Napoli protagonista, in casa alle 12.30 quando al Maradona arriverà l'Atalanta di Gasperini. Quasi due settimane di stop per ricaricare le batterie e prepararsi per la fase finale della stagione, con le italiane protagoniste anche nelle coppe europee.



IL CALENDARIO DEL'ITALIA - La prima delle due amichevoli dell'Italia è quella contro il Venezuela, che si giocherà giovedì 21 marzo alle 22 (ora italiana) in Florida, nella costa est americana. Tre giorni dopo la nazionale di Spalletti sarà impegnata più a nord, dove domenica 24 marzo sfiderà l'Ecuador alla Red Bull Arena di Harrison, stadio dove gioca le partite in casa il New York Red Bulls. Le due avversarie dell'Italia, Venezuela ed Ecuador, saranno avversarie nella prima partita di Coppa America a giugno.



Dopo la sosta per le nazionali la Serie A ripartirà dalla 30a giornata con questo programma:



Sabato 30 marzo ore 12.30

Napoli-Atalanta



Sabato 30 marzo ore 15

Genoa-Frosinone

Torino-Monza



Sabato 30 marzo ore 18

Lazio-Juventus



Sabato 30 marzo ore 20.45

Fiorentina-Milan



Lunedì 1 aprile ore 12.30

Bologna-Salernitana



Lunedì 1 aprile ore 15

Cagliari-Verona

Sassuolo-Udinese



Lunedì 1° aprile ore 18

Lecce-Roma



Lunedì 1° aprile ore 20.45

Inter-Empoli