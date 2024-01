Quando rientra Kumbulla: le condizioni del difensore della Roma

, l'ultima partita è della fine di aprile 2023 prima della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Da lì, il buio. Kumbulla ha lavorato a testa bassa per tornare, otto mesi in cui ha spinto per recuperare seguendo la Roma da vicino con l'obiettivo di essere a disposizione il prima possibile.- La settimana scorsa era in panchina nel derby di Coppa Italia contro la Lazio, nella gara di San Siro. Il rientro in campo però non è mai stato vicino come adesso, il difensore albanese potrebbe sta smaltendo l'ultimo problema fisico e se dovesse recuperare in tempo potrebbe essere a disposizione già per la prossima partita contro il Verona. Almeno per la panchina.- Buone notizie per il nuovo allenatore della Roma Daniele De Rossi, alle prese con l'emergenza in difesa. Considerando che quest'anno non ha ancora giocato neanche un minuto, Kumbulla sarebbe una sorta di 'nuovo acquisto' in un reparto in cui si fa fatica a trovare giocatori di ruolo.; Mancini e Cristante sono squalificati (quest'ultimo centrocampista adattato in difesa), N'Dicka è in Coppa d'Africa e Smalling ancora out.