Quando scade il contratto di Felipe Anderson con la Lazio

Un gol di Felipe Anderson ha lanciato la Lazio al quarto posto, 1-0 con il Lecce e quarta vittoria di fila in campionato. Nel post partita il brasiliano ha risposto così alla domanda sul rinnovo del contratto: "Ancora non posso dire niente". Il contratto di Anderson è in scadenza a giugno, al momento per il rinnovo è tutto fermo e il rischio che il giocatore possa andare via a parametro zero è concreto. Sullo sfondo la Juventus, Felipe piace molto a Giuntoli e se dovessero esserci problemi per il rinnovo con la Lazio i bianconeri potrebbero fare un tentativo.