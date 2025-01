Quando scatta l'obbligo di riscatto di Le Fée al Sunderland

Getty Images

Sei mesi per dirsi addio.. In Championship, seconda divisione. Il centrocampista francese era arrivato l’estate scorsa dal Rennes in un’operazione condotta dal da Florent Ghisolfi da sempre grande estimatore del classe 2000. Era convinto potesse far bene, per questo ha fatto un investimento di 23 milioni di euro ma il rendimento in campo non ha ripagato la cifra spesa.

- Le Fée a Roma non si è mai inserito del tutto, ha faticato ad ambientarsi anche a causa di un inizio di stagione negativo da parte della squadra: è arrivato in una Roma che ha cambiato tre allenatori da agosto a Natale, lui non è riuscito a trovare continuità con nessuno dei tre e così la società ha deciso di trovargli una nuova sistemazione. Dopo qualche sondaggio di alcuni club francesi si era fatto avanti il Betis Siviglia,

- In giallorosso Le Fée. Ha sempre giocato da centrocampista centrale e il debutto è arrivato nella prima giornata di campionato contro il Cagliari, giocando al fianco di Cristante;. Sembrava dovesse diventare uno dei titolari della nuova stagione, ora però la Roma ha trovato l’equilibrio con Koné-Paredes in mezzo e per Le Fée non c’era più spazio.