Quando scatta l’obbligo di riscatto di Renato Sanches

Renato Sanches è il grande punto interrogativo della Roma. Un rebus da risolvere entro fine stagione, anche se al momento la società ha le idee abbastanza chiare: le qualità del giocatore non si discutono, ma il centrocampista classe ‘97 convince poco dal punto di vista fisico. È spesso infortunato e da inizio stagione non ha mai dato garanzie di continuità.



QUANDO SCATTA L’OBBLIGO DI RISCATTO DI RENATO SANCHES - Per questo la Roma sta riflettendo sul suo futuro. Renato Sanches è arrivato l’estate scorsa dal Psg in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo fissato a 11 milioni se giocherà il 55% delle partite, a 14 se farà il 75% delle presenze. Difficile che il giocatore raggiunga queste condizioni per far scattare automaticamente l’acquisto a titolo definitivo da parte della Roma, che quindi avrà la possibilità da qui alla fine della stagione di valutare il giocatore e decidere se riscattarlo o meno.



RENATO SANCHES CON DE ROSSI - Con De Rossi è tornato in campo 71 volte dopo l’ultima volta. Il portoghese ha rivisto il campo dopo più di due mesi, entrando nel finale della gara col Torino per Pellegrini: l'ultima partita dell'ex Bayern Monaco era quella del 17 dicembre scorso contro il Bologna. In quell'occasione Josè Mourinho l'aveva fatto entrare all'inizio del secondo tempo al posto di Spinazzola, per poi toglierlo dopo poco più di un quarto d'ora e sostituirlo con Bove perché non contento di quello che stava facendo.