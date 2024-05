Quando si gioca la finale di Conference League con la Fiorentina? Data e orario

un' ora fa



La Fiorentina giocherà per il secondo anno consecutivo la finale di Conference League. Lo farà grazie all'1-1 siglato da Beltran con cui i viola, forti del 3-2 di una settimana fa, sono andati a prendersi la qualificazione sul campo del Bruges.



INFO - La finale si giocherà mercoledì 29 maggio alle ore 21.00 allo stadio Agia Sophia di Atene. La Fiorentina vorrebbe diventare la seconda squadra italiana ad alzare il trofeo, dopo la Roma e vendicare il ko subito 12 mesi fa per mano del West Ham. La Fiorentina aveva eliminato in precedenza Maccabi Haifa e Viktoria Plzen. In finale se la vedrà con una tra Olympiacos e Aston Villa, con i greci che hanno vinto 4-2 al Villa Park.