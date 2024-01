Supercoppa Italiana, la data della finalissima e dove vederla in tv

Per la prima volta in assoluto la Supercoppa Italiana si decide attraverso la formula della Final Four, quindi con due semifinali e una finale. I due penultimi atti si svolgono giovedì 18 e venerdì 19 gennaio, e vedono affrontarsi rispettivamente Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio, ossia i vincitori di campionato e Coppa Italia contro le seconde classificate della competizione opposta.



LA FINALISSIMA - Per godersi l'ultimo atto, però, bisognerà aspettare il trascorrere dell'intero weekend, dedicato alle dare della 21esima giornata di Serie A. La Supercoppa Italiana verrà infatti assegnata lunedì 22 gennaio, sempre alle ore 20, sempre nello stadio Al-Awwal, quello dell'Al-Shabab a Riyad, che è lo stesso delle semifinali. Diretta in chiaro su Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity.