Quando si gioca l'ultima giornata? Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocano mercoledì, giovedì o domenica?

A 90 minuti dalla fine della Serie A è ancora tutto aperto su diversi fronti: su tutti il testa a testa tra Napoli e Inter per lo scudetto. Si deciderà tutto nell'ultimo turno di campionato, nel quale la squadra di Conte affronterà il Cagliari al Maradona e l'Inter giocherà in trasferta a Como. Gli azzurri sono ancora avanti di un punto dopo i due pareggi del Napoli fuori casa contro il Parma (0-0) e dell'Inter a San Siro contro la Lazio, nella gara terminata 2-2 dopo che i nerazzurri sono andati avanti per due volte.

- La certezza è la contemporaneità delle due sfide, il fischio d'inizio sarà previsto nello stesso momento come è stato anche nella penultima giornata.perché poi, se dovessero arrivare a pari punti a fine campionato, per assegnare lo scudetto servirebbe lo spareggio e, considerando che i nerazzurri sabato 31 maggio dovranno giocare la finale di Champions League, non ci sarebbero le tempistiche necessarie. L'ipotesi più probabile è che entrambe le partite si possano giocare prima del week end, tra mercoledì e giovedì sera.

- In caso di spareggio per l'assegnazione dello scudetto, invece,, considerando che in quel caso l'Inter avrebbe sei o cinque giorni a disposizione per preparare la finale di Champions contro il Psg in programma sabato 31 maggio a Monaco di Baviera.