Quando si gioca Pisa-Mantova, rinviata per l'allerta meteo

Una nuova ondata di maltempo sta colpendo l'Italia e in particolare regioni come laL'allerta meteo non ha risparmiato neanche i campionati di calcio che devono registrare diverse gare da rinviare. Per ora laè riuscita a evitare questi casi -- mentre inun match è stato rinviato.Stiamo parlando della gara fra. Questa la nota del club nerazzurro: "Nel rispetto delle disposizioni vigenti la gara Pisa-Mantova, inizialmente programmata per oggi, è stata. Il Pisa Sporting Club informa che resteranno validi i titoli di ingresso e gli accrediti già regolarmente emessi. Sono da considerarsi validi, e non più modificabili, anche i titoli acquistati con il servizio Ticketag. Sarà ovviamente possibile continuare ad acquistare i biglietti disponibili secondo i tradizionali canali di vendita fatta esclusione di quelli relativi al Settore Ospiti (Curva Sud) la cui prevendita è terminata alle ore 19.00 di venerdì 14 marzo 2025".

La conferma era stata già data dal sindaco della città,“L’allerta rossa perpersisterà fino al pomeriggio inoltrato, per cui oggi la partita Pisa-Mantova non si gioca. Stiamo lavorando insieme alla Lega B e ai club per disputarla domani alle ore 15.”.