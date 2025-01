Quando si giocano i playoff di Champions: date e orari degli spareggi

Il nuovo format della Champions League sta regalando emozioni, sorprese e tanti gol. Sono 15 quelli segnati dal Liverpool in 7 partite (e due subiti), i Reds sono primi a 21 punti davanti al Barcellona. Tra le sorprese del torneo, oltre all'Atalanta, ci sono il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso e l'Aston Villa;- L'ultima giornata della prima fase, l'ottava, è in programma stasera con 18 partite in contemporanea dalle 21;. Poi ci sarà l'ultimo sorteggio, sempre a Nyon il 21 febbraio: sarà quello che decreterà gli accoppiamenti degli ottavi e il resto del tabellone fino alla finale. Le prime otto classificate andranno direttamente alla fase successiva, le squadre dalla 9a alla 24a posizione parteciperanno ai playoff e chi arriva tra la 25a e la 36a posizione verrà definitivamente eliminato (senza retrocessione in Europa League). I sorteggi saranno visibili su Sky, su Now e Amazon Prime Video: in tutti i casi è necessario un abbonamento, dopo aver scaricato la rispettiva app su una moderna tv oppure su qualsiasi dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet).

- La Uefa spiega il regolamento dei sorteggi playoff: "I potenziali avversari sono predefiniti dagli accoppiamenti delle posizioni finali nella fase campionato. Ad esempio,". Le gare si giocheranno in casa delle non teste di serie (dal 17° al 24° posto) e in questa fase sono possibili derby tra squadre della stessa nazione e sfide tra due squadre che si sono già affrontate durante la prima parte di stagione.