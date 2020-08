Lo scorso giugno, l'obiettivo del Milan Sandro Tonali parlava così a Sportweek della sua fede rossonera: "​La Lombardia Uno era affiliata al Milan. Ogni due o tre mesi cinque o sei bambini venivano chiamati al Vismara, dove si allenano i giovani del club. Non posso dire che mi abbiano scartato: non mi hanno proprio preso in considerazione. Forse ero troppo piccolo. Gattuso è stato il mio idolo. Mi colpivano la sua grinta e generosità. Avesse diviso per dieci la determinazione che aveva dentro, ce ne sarebbe rimasta abbastanza per riempire tutti i suoi compagni di squadra. Non aveva paura di nessuno”.