Quando torna Berardi nel Sassuolo

Non è un momento facile per il Sassuolo, a serio rischio retrocessione come forse non era mai capitato negli ultimi anni. La società ha provato a dare una svolta con l’esonero di Dionisi,per una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale, un infortunio subito a fine gennaio in allenamento e che l’ha costretto a operarsi.- Senza di lui il Sassuolo fatica a creare occasioni e a segnare, per questo lo aspettano tutti con ansia anche se quello che filtra è la volontà di agire con la massima prudenza. L’obiettivo è di averlo in forma il prima possibile, ma senza nessun rischio di ricaduta. Berardi è un giocatore fondamentale per la corsa salvezza, le sue condizioni vengono monitorate quotidianamente dallo staff medico che valuterà quando dargli l’ok per tornare in campo:, ma potrebbe riuscire a farcela anche per la gara contro il Napoli, in programma domani 28 febbraio alle 18 per il recupero della 21ª giornata di campionato.- Finora chi ha sostituito Berardi non è andato benissimo. Dionisi sulla fascia destra ha provato diverse soluzioni tra, ma nessuno è riuscito a garantirgli il rendimento di Berardi. Ora sulla panchina del Sassuolo è arrivato Bigica promosso dalla Primavera, il nuovo allenatore attende il ritorno di Mimmo per rialzare la squadra e allontanarla dalla zona retrocessione.