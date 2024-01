Quando torna Dodò nella Fiorentina: recupero lampo

La Fiorentina sta per riabbracciare il terzino brasiliano Dodò. Il giocatore si era fatto male il 24 settembre scorso subendo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro nei primi minuti della gara contro l'Udinese, ma presto potrebbe tornare in campo. L'ex Shakhtar Donetsk è partito insieme al resto della squadra per Riyad dove la squadra di Italiano giocherà la Supercoppa italiana, e ha iniziato a lavorare insieme al resto del gruppo.



IL RIENTRO DI DODO' - Dopo quattro mesi ai box sta scaldando i motori per tornare, il giocatore ha anticipato i tempi di recupero per un infortunio che di solito viene superato almeno in sei mesi. Lui ce ne ha messi due in meno, e ora può sorridere di nuovo: "Sono tornato, sono molto felice, mi è mancata tantissimo questa sensazione - ha scritto sui social - ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto il mio recupero , ringrazio tutti la Fiorentina, la mia famiglia , i medici, il fisioterapista, il riabilitatore e riatletizzatore Stefano, e i miei compagni che non vedevo l’ora per stare con loro, e con tutti i fan, siamo insieme".



DODO' IN SUPERCOPPA - Probabilmente Italiano gestirà il suo rientro in modo graduale, ancora non ha i novanta minuti nelle gambe e soprattutto all'inizio potrebbe partire dalla panchina giocando qualche spezzone. Difficilmente l'allenatore viola lo rischierà per le gare di Supercoppa, più probabile che Dodò torni completamente a disposizione della Fiorentina i primi giorni di febbraio.