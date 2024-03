Quando torna Gianluca Caprari: Monza e Palladino aspettano il suo rientro

Enrico Turcato

Ci siamo quasi. La luce in fondo al tunnel per Gianluca Caprari, che a settembre si è infortunato gravemente al ginocchio e ora sta iniziando a migliorare la condizione atletica per rientrare in gruppo. Per chi ha puntato su di lui al fantacalcio e lo sta aspettando, non manca molto. Siamo vicini al rientro a pieno regime del numero 10 dei brianzoli.



L’INFORTUNIO - Il Monza, con un comunicato ufficiale, il 26 settembre 2023 ha diffuso la diagnosi dell'infortunio patito dal suo attaccante: "Lesione al legamento crociato anteriore". Dopodiché è arrivata l’operazione con intervento chirurgico a Barcellona. E da quel momento il lunghissimo iter riabilitativo.



IL RECUPERO – Tra gennaio e febbraio spesso Palladino ha parlato del recupero di Caprari e nell’ultima conferenza stampa pre Genoa, il tecnico del Monza ha spiegato: “Lo staff medico ci darà i tempi giusti, il giocatore sta lavorando bene e sta aumentando i ritmi. Caprari ci è mancato e ci manca, mi auguro di ritrovarlo il prima possibile. Manca poco”.



DATA RIENTRO – Caprari ha già iniziato infatti a lavorare in campo con la palla. Il recupero ormai è imminente, così come il ritorno in gruppo definitivo e a tempo pieno, che potrebbe avvenire durante la sosta per gli impegni delle Nazionali. Caprari potrebbe rivedersi nell’elenco dei convocati o nel turno pre pasquale contro il Torino o in quello successivo contro il Napoli.