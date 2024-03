Quando torna Juan Cuadrado: recupero quasi completato, l’Inter lo aspetta

Enrico Turcato

Un brutto infortunio, un’operazione complicata, la lunga assenza. L’ultima presenza di Juan Cuadrado è datata 12 dicembre, in Champions League, contro la Real Sociedad. Il colombiano, ai box da allora, sta lavorando per tornare e Simone Inzaghi potrebbe presto averlo di nuovo a disposizione.



IL TENDINE - Il colombiano dell’Inter si è operato il 20 dicembre in Finlandia: un intervento chirurgico per risolvere i problemi al tendine d'Achille sinistro. Assenza dai campi prevista di almeno tre mesi e quindi rientro ipotizzabile per inizio aprile. Sui tempi ci siamo, visto che lo staff medico nerazzurro è soddisfatto della riabilitazione di Cuadrado.



IL RIENTRO – Per rivedere Cuadrado in gruppo mancano circa tre settimane. Guardando il calendario e valutando i tempi di recupero, Udinese-Inter del 6/7 aprile o Inter-Cagliari del weekend 13/14 aprile potrebbero essere le partita giuste per rivederlo nell’elenco dei convocati. Dopo la sosta, insomma, Inzaghi riavrà una pedina importante ed esperta sulla corsia di destra.



BUCHANAN – In questo momento si stanno alternando a destra nel 3-5-2 di Inzaghi sia Dumfries che Darmian. Il canadese Buchanan, arrivato nel mercato di gennaio, ha trovato finora poco spazio (appena due presenze in Serie A). Cuadrado, però, piace molto ad Inzaghi e potrebbe risultare utile come alternativa nel finale di stagione.



2 ASSIST – Finora Juan Cuadrado in maglia nerazzurra tra campionato e Champions League ha totalizzato 261 minuti giocati, suddivisi in nove presenze, impreziosite da due assist (contro Napoli e Fiorentina). A 35 anni compiuti può ancora dire la sua e, pur avendo subito questo grave infortunio, cercherà nel finale di Serie A di rendersi utile alla causa nerazzurra.