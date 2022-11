Si è ribaltata la situazione. Fin dall'insorgere dell'infortunio dia fine agosto,, che lo ha voluto fortemente in estate per rinforzare la rosa e puntare allo scudetto sfuggito pochi mesi prima.ha concluso la propria Nations League senza i degenti Big Rom e, affidando l'attacco ai modesti Batshuayi e Openda,Il numero, che valuteranno per lui il percorso di recupero migliore in vista del Mondiale e poi lo rispediranno a Milano, in attesa del. Le sue, come fa sapere la società nerazzurra,, quindi, troppo a ridosso nel turno infrasettimanale.si è detto speranzoso di poterlo riavere prima della sosta, quindi a meno di miracoli per la trasferta di Bergamo che chiuderà il 2022 di Serie A, maMeno ottimista, il medico del, che non si è voluto sbilanciare per non dare false speranze al ct, che non ha chissà quali alternative al centro del reparto offensivo (i già citati Batshuayi e Openda, l'ormai attempato): "È una ricaduta, non è qualcosa di troppo pesante, ma ovviamente è una battuta d'arresto per un problema che aveva già avuto.". Scaramanzia, realismo o vera preoccupazione,Quello vero, il Fenomeno. Facciamo un salto indietro di 20 anni, qualcosina di più:. Valutazioni, stime di rientro, parentesi in campo, 15 presenze e 7 gol complessivi.in vista di una rassegna troppo importante per alzare bandiera bianca.. Lukaku non potrà perdere nessun campionato prima della Coppa del Mondo a causa della collocazione anomala in inverno, ma