Quando torna Ochoa? Il rientro vicino, l'exploit di Costil e i dubbi della Salernitana

Simone Gervasio

Rientro sempre più vicino per Guillermo Ochoa. Il portiere della Salernitana è a un passo dal chiudere il suo calvario dopo l'infortunio patito con la nazionale messicana. Memo ha ripreso ad allenarsi col pallone e punta alla convocazione per la sfida della 19esima giornata di Serie A, contro la Juve.



QUANDO TORNA - Difficile che il portiere scenda in campo, dopo il lungo stop, ma dall'ambiente granata filtra ottimismo sul suo recupero. Ochoa è fuori dalla fine di novembre quando si è infortunato alla spalla durante Honduras-Messico di Concacaf Nations League. La distorsione acromioclavicolare lo tiene ai box dalla 13esima giornata di Serie A ma pare ora possa permettergli di tornare disponibile, fin dalla prossima gara.



FUTURO - Ochoa non c'è stato ma a farne le veci ci ha pensato Benoit Costil, esperto portiere francese, autore di buone gare in sua assenza. Un fattore questo che potrebbe spingere la Salernitana a fare riflessioni sul reparto numeri uno. Su Ochoa, 38 anni e un contratto in scadenza il 20 giugno 2025, infatti ci sono diversi interessamenti all'estero - con la Mls su tutti. Il messicano d'altronde è uno dei giocatori che percepisce uno stipendio più alto tra quelli nella rosa di Inzaghi, motivo che lo mette nel novero dei sacrificabili dal nuovo ds Sabatini che, dunque, non avrebbe neanche bisogno di trovarne un rimpiazzo.