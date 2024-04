Quando torna Provedel? Medico Lazio: 'Le sensazioni verso il derby'

Il dottor Fabio Rodia, medico della, ha parlato ai canali ufficiali della società dell'infermeria biancoceleste:? La situazione si sta lentamente regolarizzando. Continua il suo percorso riabilitativo: siamo soddisfatti ed è prossimo al rientro in gruppo".- "Provedel procede nel migliore dei modi, farà dei controlli a inizio settimana ma siamo ottimisti sul suo recupero (per il derby contro la Roma, ndr)".- "Lazzari ha subito un fastidio al polpaccio durante l'ultimo allenamento di giovedì. Lo abbiamo fermato precauzionalmente e ripeteremo gli accertamenti per capire il recupero".

- "Su Patric siamo contenti per il suo recupero e il suo rientro in campo. C'è questa vittoria da festeggiare ma noi rimaniamo con i piedi per terra".