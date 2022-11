Oggi è il capocannoniere del Mondiale in Qatar con 3 gol insieme a Mbappé, ma qualche anno fa Enner Valencia poteva arrivare in Serie A. Era l’estate in cui la Lazio aveva puntato Bielsa, e tra le richiesta del Loco c’era proprio l’attaccante dell’Ecuador: poi Bielsa non arrivò più nella capitale, e il trasferimento di Valencia in Italia non si concretizzò.