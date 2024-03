Quante e quali partite può saltare Arnautovic

A pochi minuti dalla fine della vittoria col Bologna nell’ultima giornata di campionato,si è fermato per infortunio: l’attaccante austriaco ha sentito tirare i muscoli flessori della coscia destra e si è accasciato a terra. Uscito in lacrime appoggiato solo sulla gamba sinistra, nei minuti di recupero ha lasciato la squadra in dieci perché Inzaghi aveva già finito le sostituzioni.- Con gli esami approfonditi che svolgerà nelle prossime ore si capirà l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero, ma. Entrato al posto di Thuram a poco meno di mezz’ora dalla fine della partita, Arnautovic si è fatto male alla stessa coscia che a fine settembre l’aveva tenuto fuori 2 mesi dopo una lesione nella trasferta di Empoli.- Molto probabilmente salterà la trasferta di Madrid in programma mercoledì 13 per il ritorno degli ottavi di Champions contro l’Atletico,Due sfide importanti per le quali Inzaghi potrebbe non avere a disposizione l’attaccante austriaco con l’obiettivo di farlo rientrare in una delle partite successive contro Empoli (lunedì 1º aprile), Udinese (sabato 6) e Cagliari (sabato 13), per poi riaverlo al 100% in vista del derby del 20 aprile col Milan.