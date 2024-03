Quante e quali partite può saltare Carlos Augusto

Il primo cambio dell’Inter nella trasferta di Bologna è stato un cambio forzato: durante l’intervallo è rimasto negli spogliatoi, che nel corso del primo tempo aveva sentito un fastidio al polpaccio destro e per questo non è rientrato in campo. Al suo posto Inzaghi ha messo Dumfries, con Darmian spostato a sinistra.- Per Carlos Augusto si tratta di un affaticamento al polpaccio destro, che. La speranza dell’Inter è quella che il bradiliano si sia fermato in tempo per evitare così un lungo stop, nelle prossime ore verranno effettuati esami approfonditi che stabiliranno meglio l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.- Le prossime due sfide dell’Inter sono dei big match: mercoledì 13 i nerazzurri andranno a Madrid per il ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico, al Wanda Metropolitano si ripartirà dall’1-0 dell’andata; quattro giorni dopo, domenica 17, a San Siro arriverà il Napoli per il posticipo della 29ª giornata in programma alle 20.45.- magari senza rischiarlo se non al 100% e inserirlo solo in caso di bisogno - o al massimo per la partita col Napoli.