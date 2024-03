Quante e quali partite salta de Vrij con l’Inter

Brutte notizie in casa Inter,è stato costretto a lasciare il ritiro dell’Olanda per un problema muscolare. Nello specifico, dovrebbe trattarsi di un’elongazione che lo terrebbe indisponibile per circa un paio di settimane. Un problema in più per Simone Inzaghi che già dovrà fare a meno di Acerbi dopo il caso scoppiato con Juan Jesus.- Le condizioni di de Vrij verranno monitorate giorno per giorno dallo staff medico dell’Inter, manella quale i nerazzurri ospiteranno l’Empoli lunedì 1º aprile alle 20.45.- Dopo la pausa per le nazionali l’Inter affronterà, come detto, l’Empoli in casa lunedì 1º aprile, poi andrà a Udine lunedì 8 alle 20.45 e infine ospiterà il Cagliari domenica 14 aprile alle 20.45., il big match della 33ª giornata di Serie A in programma lunedì 22 alle 20.45.