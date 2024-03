Quante e quali partite salta Kalulu

Dopo l’ultima giornata di campionato il Milan torna dal Bentegodi con tre punti grazie al 3-1 sul Verona ma dovrà fare a meno di Pierre Kalulu per qualche settimana. Il difensore francese è uscito all’inizio del secondo tempo per infortunio lasciando spazio a Gabbia, colpa di una distorsione al ginocchio destro che l’aveva lasciato negli spogliatoi.



QUANTE E QUALI PARTITE SALTA KALULU - Dopo essersi sottoposto a esami approfonditi, è emerso che Kalulu ha rimediato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. I tempi di recupero stimati sono dalle quattro alle sei settimane: il giocatore salterebbe così almeno quattro partite. Il difensore rossonero non sarà a disposizione di Pioli della partita di Firenze in programma sabato 30 marzo alle 20.45 alla ripresa del campionato, ma dovrebbe rimanere fuori anche contro Lecce (sabato 6 aprile ore 18.30), in Europa League con la Roma (giovedì 11 alle 21) e nella trasferta di Reggio Emilia col Sassuolo (sabato 13 alle 18.30).



QUANDO TORNA KALULU - Stefano Pioli dovrà capire se potrà riaverlo a disposizione nel derby di sabato 20 aprile alle 18.30 o se rimanderà il suo ritorno in campo alla settimana successiva, quando il Milan giocherà in casa della Juventus sabato 27 aprile alle 18.30. L’infortunio di Kalulu non ha bisogno di un’operazione e il giocatore ha già iniziato il recupero attraverso un trattamento conservativo, in attesa di rivederlo in campo.