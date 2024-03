Quante e quali partite salta Koopmeiners con l’Atalanta

Come spesso succede durante le soste per le nazionali, i club devono fare i conti con gli infortuni di alcuni giocatori che hanno risposto alle convocazioni dei rispettivi ct. Teun Koopmeiners era entrato negli ultimi 10 minuti nella vittoria per 4-0 dell’Olanda in amichevole con la Scozia, il centrocampista dell’Atalanta aveva preso il posto di Wijnaldum ma il giorno dopo la gara ha lasciato il ritiro della nazionale per un problema fisico accusato mentre era in campo.



QUANTE E QUALI PARTITE SALTA KOOPMEINERS - Nelle prossime ore Koopmeiners tornerà a Bergamo e verrà valutato dallo staff dell’Atalanta che approfondirà la situazione attraverso nuovi controlli per capire entità dell’infortunio e tempi di recupero. Al momento filtra un cauto ottimismo in vista della partita col Napoli in programma alla ripresa del campionato, potrebbe trattarsi solo di una contusione e se fosse così l’olandese sarebbe a disposizione di Gasperini per la sfida con gli azzurri. Se non dovesse farcela contro il Napoli, Koopmeiners potrebbe rientrare per l’andata di semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina.



IL CALENDARIO DELL’ATALANTA - Al rientro dalla sosta, come detto, sabato 30 marzo alle 12.30 l’Atalanta ricomincerà il campionato dallo stadio Maradona dove affronterà il Napoli; mercoledì 3 aprile la squadra di Gasperini andrà a Firenze per l’andata della semifinale di Coppa Italia (ore 21) e quattro giorni dopo giocherà fuori casa a Cagliari alle ore 18. La quarta trasferta di fila è quella di giovedì 11 aprile alle 21, quando i nerazzurri giocheranno ad Anfield con il Liverpool nell’andata dei quarti di Europa League.