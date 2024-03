Quante e quali partite salta Maignan

Solo contusione per Mike Maignan, e sospiro di sollievo per il Milan. Il portiere rossonero si era fatto male dopo i primi venti minuti della trasferta di Praga per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, era stato sostituito da Sportiello ma Stefano Pioli non aveva grandi preoccupazioni sulle condizioni del giocatore. Anche lo stesso Maignan dopo la partita ha rassicurato tutti dicendo di stare bene.



QUALI PARTITE SALTA MAIGNAN - Effettivamente le valutazioni clinico strumentali a cui è stato sottoposto Mike Maignan hanno dato esito negativo per un interessamento capsulo-legamentoso del ginocchio destro, probabilmente il portiere rimarrà a riposo per la trasferta di Verona in programma domenica 17 alle 15, poi si valuterà insieme allo staff medico se mandarlo in nazionale per le due amichevoli della Francia (sabato 23 marzo con la Germania e martedì 26 con il Cile).



QUANDO TORNA MAIGNAN - L’obiettivo del Milan - ma non dovrebbero esserci problemi - è quello di riaverlo a disposizione per la ripresa del campionato, quando la squadra di Pioli giocherà al Franchi contro la Fiorentina. Sul calendario di Maignan quindi sabato 30 aprile è il giorno da cerchiare in rosso, alle 20.45 si gioca a Firenze e lui dovrebbe rientrare in campo. Poi i rossoneri ospiteranno il Lecce a San Siro sabato 6 aprile alle 18.30, è l’ultima partita prima dell’andata dei quarti di Europa League contro la Roma (11 aprile in casa).