Quante partite può saltare Ricci dopo l'infortunio col Torino

L'entusiasmo di Samuele Ricci per il raddoppio segnato contro il Cagliari - la prima rete stagionale - è stato rovinato dall'infortunio subito dal centrocampista granata: al 62' l'ex Empoli ha avuto un problema alla caviglia che l'ha costretto a lasciare il campo dopo l'arrivo dello staff medico che ha verificato le condizioni del giocatore.



CHI AL POSTO DI RICCI - Per Ricci si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, le condizioni del centrocampista classe 2001 verranno valutate nei prossimi giorni per capire soprattutto i tempi di recupero, al momento non ancora stabiliti. Al posto di Ricci Juric ha mandato in campo il classe 2004 Gineitis, che potrebbe essere il sostituto di Samuele in caso di forfait nella prossima partita contro la Salernitana in programma domenica 4 febbraio alle 12.30.