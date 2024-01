Quante partite salta Bennacer dopo l'infortunio con l'Algeria

Respiro si sollievo per il Milan, che si era preoccupato per le condizioni di Ismael Bennacer che in questi giorni sta giocando la Coppa d'Africa con l'Algeria. Dopo l'allenamento di oggi, il centrocampista rossonero ha sentito dolore all'adduttore della coscia e è andato all'ospedale di Bouaké per accertamenti come riporta Ennahar TV.



L'ESITO DEGLI ESAMI - Bennacer è stato subito visitato dai medici ma la risonanza ha dato esito negativo. Solo uno spavento per il Milan e l'Algeria, che considerando l'entità minima dell'infortunio dovrebbe riavere Bennacer regolarmente a disposizione per la prossima partita del torneo in programma domani alle 15 contro il Burkina Faso.



BENNACER IN COPPA D'AFRICA - Bennacer è sceso in campo da titolare nel debutto dell'Algeria nella Coppa d'Africa: 1-1 contro l'Angola in un derby di Serie A tra lui e Aouar contro l'attaccante del Cagliari Luvumbo. Bennacer è rimasto in campo per 80 minuti ed è stato ammonito prima di essere sostituito proprio dal centrocampista della Roma nel finale, col punteggio già fissato sul pareggio grazie alle reti di Bounedjah e Mabululu su calcio di rigore.