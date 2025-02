Quante possibilità ha l'Italia di avere cinque squadre in Champions League? Tutti i dati

AFP via Getty Images

Rimane, dunque, solo l’Inter a rappresentare l’Italia nella massima competizione europea.Una triplice eliminazione che, sommata a quella del Bologna durante la fase campionato, complica in modo esponenziale la corsa verso il secondo posto nel ranking stagionale, utile per l’ammissione di cinque squadre per la prossima edizione della massima competizione continentale.In questo momento,(con l’Inghilterra in vetta) superata anche dalla Spagna che ha visto il Real Madrid passare il turno grazie a un doppio successo sul Manchester City.

Considerando anche Europa League e Conference,che spera almeno di mantenere in corsa la Roma, impegnata contro il Porto. Se i giallorossi riuscissero ad avanzare in Europa League, le italiane nelle competizioni UEFA sarebbero in totale quattro, con le spagnole che, salvo clamorose sorprese, sarebbero ben sei., inoltre,(le squadre che partecipavano alle coppe europee), mentre per la Spagna sarà diviso per sette.

Inghilterra – 20.892punti (posto extra in Champions) Spagna – 18.535 punti (posto extra in Champions) Italia – 17.812 punti Portogallo – 16.050 punti Germania – 16.046 punti Francia – 14.857 punti Olanda – 14.366 punti Belgio – 14.250 punti Grecia – 11.062 punti Svezia – 10.125 punti

Secondo quanto riportato da Football Rankings,, mentre il restante 83% è a vantaggio della Spagna. Questo turno dei playoff in Champions League ha fatto crollare le speranze dell’Italia di ben il 27%.