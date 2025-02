AFP via Getty Images

Quante volte è stato espulso Theo Hernandez col Milan: le gare, i precedenti e un dato che si ripete

24 minuti fa

Il Milan è fuori dalla Champions League. I rossoneri sono stati eliminati dal Feyenoord ai playoff e agli ottavi dunque ci andranno gli olandesi. Svolta del match – fin lì dominato dalla squadra di Conceicao – è stata di certo l’espulsione di Theo Hernandez. Ammonito sul finale del primo tempo per un’ingenua trattenuta, il terzino si è fatto cacciare nel secondo per una simulazione in area avversaria. In 10, i suoi hanno faticato e sono stati eliminati dal torneo.



I PRECEDENTI - Si tratta della seconda espulsione stagionale per Theo Hernandez che di certo sta vivendo una delle peggiori annate della sua carriera. Il francese aveva già ricevuto un rosso il 6 ottobre a gara finita contro la Fiorentina. Sommati a quelli del passato, in maglia rossonera Theo è stato espulso 4 volte. Gli altri due rossi sono arrivati in due derby con l'Inter e sempre nei minuti di recupero. Il primo il 5 febbraio 2022 (vittoria rossonera 2-1), il secondo in quello del 22 aprile 2024 (vittoria nerazzurra con lo stesso punteggio).