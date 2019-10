Obiettivo numero 9. Il Barcellona cerca un "delantero" (un attaccante) che sia in grado di sostituire degnamente il "pistolero" Luis Suarez. In Catalogna sono pronti a scommettere che il prossimo grande investimento sul mercato dei blaugrana sarà proprio per un top player offensivo, uno che la butta dentro, uno con il numero 9 sulla schiena. Secondo il Mundo Deportivo sono parecchi i nomi estremamente graditi al pubblico del Camp Nou. Il grande sogno - in comune con il Real Madrid - risponde al nome di ​Kylian Mbappé: il francese ha ancora due anni di contratto con il PSG il che lo rende un colpo praticamente impossibile nell'immediato, meglio ripensarci nel 2021.



Se bomber deve essere, allora il profilo ideale viene dall'Inghilterra e si chiama Harry Kane: il 26enne ha ancora molti anni di contratto (scade nel 2024) ma il Barcellona potrebbe puntare sulla voglia dell'inglese di cambiare aria.



Poi ci sono le "seconde scelte" di lusso: da Roberto Firmino (Liverpool) a Marcus Rashford (Manchester United) passando per quel Lautaro Martinez sponsorizzato da tale Leo Messi e che al Camp Nou ha già lasciato il segno.

Chi sarà il prossimo a vestire la "9" blaugrana?