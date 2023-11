Il risultato emerso a Leverkusen nella sfida tra Ucraina e Italia manda la formazione di Spalletti direttamente alla fase a gironi di Euro 2024. Con il raggiungimento dell'obiettivo da parte del ct italiano, l'elenco dei tecnici del nostro Paese qualificati sale a quota 5. Un numero importante che riconferma ancora una volta il prestigio del panorama degli allenatori in Italia. Se non fosse bastata la scorsa Champions League, con 3 allenatori italiani su 4 semifinalisti (Ancelotti, Pioli e Inzaghi), ora anche dalle nazionali arrivano segnali confortanti.



5 ITALIANI A EURO 2024 - Oltre ovviamente a Luciano Spalletti, ci sono altri 4 tecnici dal cuore italiano seduti su panchine di nazionali estere, tutti andati a segno nella ricerca della qualificazione. Con la Turchia ha già centrato il passaggio alla fase a gironi Vincenzo Montella, mentre Domenico Tedesco ha portato avanti il Belgio. A loro si aggiungono i grandi risultati dell'Ungheria di Marco Rossi, prima del girone, e della Slovacchia di Francesco Calzona, storico vice di Maurizio Sarri, passata come 2a nel girone col Portogallo.