Quanti Europei ha vinto la Spagna: l'albo d'oro

La nazionale spagnola è una delle big dell'Europeo in Germania in programma dal 14 giugno al 14 luglio. Le Furie Rosse saranno avversarie dell'Italia nella fase a gironi, sono state inserite nel gruppo B con Croazia e Albania oltre agli Azzurri.. Ci hanno messo più di quarant'anni per vincere un altro dopo il primo successo, ma poi ne sono arrivati due consecutivi.- Il rapporto tra la Spagna e l'Europeo non era partito benissimo: nella prima edizione del 1960 la nazionale rinunciò ad affrontare la trasferta in Unione Sovietica, perse entrambe le partite (andata e ritorno) a tavolino e decise di ritirarsi dopo aver superato il penultimo step di qualificazioni contro la Polonia (7-2 totale tra andata e ritorno).al Bernabeu di Madrid la Spagna vinse 2-1 in finale con l'Unione Sovietica davanti a quasi 80mila spettatori.

- Più recenti le altre due vittorie: nel 2008 ha vinto la Spagna di Xavi e Iniesta, Casillas e Puyol; davanti c'era il Niño Torres, che segnò l'unico gol della finale contro la Germania dopo la prima mezz'ora.: nel 2012 la Spagna vinse in finale a Kiev contro l'Italia, un secco 4-0 con gol di Silva, Jordi Alba, Torres e Mata.