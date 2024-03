Quanti giocatori possono convocare le nazionali per Euro 2024?

Redazione CM

Un ritorno al passato. In vista dell'Europeo 2024 in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania, la Uefa ha deciso che ogni nazionale delle 24 qualificate potrà convocare 23 giocatori. La lista dovrà essere presentata almeno sette giorni prima il primo match, Germania-Scozia, in calendario venerdì 14 giugno alle 21.



Per questo motivo le convocazioni del commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti saranno ufficializzate venerdì 7 giugno. L’ultimo impegno dell'Italia prima di EURO 2024 sarà contro la Bosnia domenica 9 giugno. La prima sfida dell'Europeo degli Azzurri è in programma sabato 15 giugno contro l'Albania a Dortmund.



I giocatori convocabili saranno 23 e non 26 come successo in occasione dell'Europeo 2021. In quel caso il Comitato Esecutivo dell'Uefa, data l'emergenza Covid e il calendario fitto della stagione, aveva dato la possibilità a ogni nazionale di convocare 26 giocatori. Quest'anno la Uefa ha deciso di tornare all'era pre pandemia, quindi a 23 giocatori convocabili (come da articolo 48 - Player lists).