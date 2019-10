Dopo i primi responsi di campionato i club stanno già pensando come muoversi nella finestra di mercato invernale per limare, stravolgere e migliorare le proprie rose. Nel frattempo c'è già qualcuno che butta l'occhio alla lista degli svincolati per avere forze fresche fin da subito. Fra nomi altisonanti e promesse in cerca di riscatto, alcuni profili fanno davvero gola a molti. C'è, per esempio, Hatem Ben Arfa in cima alla lista: il trequartista francese vuole rilanciarsi e cerca una squadra dopo l'esperienza di un anno al Rennes. Occhio però anche ai nomi che hanno già calcato il palcoscenico della Serie A: da Keisuke Honda a Ivan Strinic, da Ignazio Abate all'eterna promessa Yoann Gourcuff, da Gabriel Paletta alla freccia Jonathan Biabiany fino all'ex Udinese e Napoli Valon Behrami. Passando poi per nomi di spicco come quello di Fabio Coentrao o Wilfried Bony. Per il mercato invernale manca ancora parecchio ma le soluzioni di "ripiego" per le squadre in difficoltà potrebbero essere già disponibili... e a costo zero.