Il mercato della Fiorentina sta lentamente prendendo il via, dopo le questioni legate al passaggio di proprietà della squadra a Rocco Commisso, e oggi potrebbe essere una giornata fondamentale per la viola del futuro. Come riporta La Nazione, oggi Fiorentina e Milan si incontreranno per parlare del futuro di Jordan Veretout, che piace molto ai rossoneri. La Fiorentina valuta il centrocampista francese circa 30 milioni di euro, mentre i rossoneri non vorrebbero spingersi oltre i 25, anche se ai viola piace molto Patrik Cutrone, con Pradè intenzionato a chiedere informazioni riguardo all'attaccante dell'Under 21 azzurra. Molto di più si capirà nell'arco della giornata, visto anche il forte interesse della Roma per Veretout, che non vuole mollare il giocatore e potrebbe tentare un rilancio.